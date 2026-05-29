ಹಾಸನ: ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಂದೇ ಕೊಂದ ಪತಿ

ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Channarayapatna City Police Station
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
Published : May 29, 2026 at 8:07 AM IST

ಹಾಸನ: ಮಗು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಹಣ ತರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಘಟನೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗುಲ್‌ಶೀರ್ ಭಾನು (31) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಪತಿ ಸೈಫುಲ್ಲಾ (37), ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಕುಟುಂಬದವರು ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಗುಲ್‌ಶೀರ್ ಭಾನು ಅವರನ್ನು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಗರದ ಟಿಪ್ಪು ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಎಂಬಾತನಿಗೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಗಲಾಟೆ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದುಷ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ. ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆತ ಕೊಡಬಾರದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಣ, ಒಡವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಯದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಗುಲ್‌ಶೀರ್ ಭಾನು ಅವರ ತಂದೆ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಾವೇ ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದರು.

ಬಕ್ರಿದ್ ಹಬ್ಬದಂದೇ ಕೊಲೆ: "ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಲ್‌ಶೀರ್ ಭಾನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅವನ ಪೋಷಕರು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ನೋವಾಯಿತು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಗು ಮಾರಿದ್ದ: ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಗುಲ್‌ಶೀರ್ ಭಾನು ಸಹೋದರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವನ್ನೂ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಪೀಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಮೃತಳ ಸಹೋದರಿಯರ ಆರೋಪ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ, ಆತನ ಪೋಷಕರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

