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ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ: ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಾರಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತಿಯು ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ.

MURDER CASE
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 8, 2026 at 4:57 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ತಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೆ ಇವರ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಾಗರತ್ನ‌ ಹಳೇಮನಿ (19)ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಪತಿ ತಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶಿವರಾಜ್ ಹಳೇಮನಿ (28) ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Husband kills wife by hitting her with helmet
ನಾಗರತ್ನ‌ ಹಳೇಮನಿ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಹಳೇಮನಿ (ETV Bharat)

ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಗರತ್ನ ಪದೇ ಪದೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಬುಧವಾರವಷ್ಟೇ ನಾಗರತ್ನ‌ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಶಿವರಾಜ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಗರತ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (SP), ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುರಗೇಶ ಚನ್ನಣ್ಣವರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿ ಶಿವರಾಜ್ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ವಾರದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತಿಯು, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಮಲಾಕರ್ (29) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ವಡ್ಡರ್ (32) ಕೊಲೆಗೈದ ಪತಿ. 2024ರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಮೃತಳ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 'ಮದುವೆಯಾದ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹೋದರ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಾದ ಸುಭಾಷ್ ಹಾಗೂ ರೇಣವ್ವ ಅವರು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀಯಾ, ಪತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಿಯಾ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ವಿನಾಕಾರಣ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆಕೆಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೃತಳ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

TAGGED:

HUSBAND KILLS WIFE
FAMILY CONFLICT
ಪತಿಯಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆ
DHARWAD
MURDER CASE

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