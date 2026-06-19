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ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಸಂಶಯ: ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ ಗಂಡ

ಮದುವೆಯಾದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನದ ಭೂತದಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Murdered yogini and her husband Ganesh
ಕೊಲೆಯಾದ ಯೋಗಿನಿ ಹಾಗೂ ಹಂತಕ ಪತಿ ಗಣೇಶ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 12:10 PM IST

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ಕೋಲಾರ: ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಗಂಡ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈವಾರ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕೈವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗಿನಿ (22) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಹಂತಕ ಪತಿ ಗಣೇಶ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಂಶಯ, ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನ ಹಾಗೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಪತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಯವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಗಿನಿ ಕೈವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನ ದಂಪತಿಯ ಮಗಳು. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾದವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗಣೇಶ್ ಈಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ದಂಪತಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿದೆ.

ಮೃತ ಯೋಗಿನಿಯ ಪೋಷಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಗಣೇಶ್‌ ಕುಡಿತ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮಗಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಹಣವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ಅವನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ದಾಹ ತಣಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಚಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

"ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದು ಶವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನ ಮಾತು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಗಳು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಅಪಾರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಪಾಪಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

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TAGGED:

KOLARA
ಪತ್ನಿ ಕೊಂದ ಪತಿ
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ ಗಂಡ
MURDER CASE
HUSBAND KILLED WIFE

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