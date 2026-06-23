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ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂಧ ಪತ್ನಿ ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಪತಿ

ಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂಧ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

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ಹತ್ಯೆಯಾದ ವೃದ್ಧೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವಿ (ಎಡಬದಿ) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಪತಿ ನಂದನ್ ಪ್ರಸಾದ್ (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 2:46 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವೃದ್ಧ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವಿ (77) ಹತ್ಯೆಯಾದ ವೃದ್ಧೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಪತಿ ನಂದನ್ ಪ್ರಸಾದ್ (83) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಲೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ನಗರದ ಚೊಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಏರ್​​ಪೋರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ- ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.

ಹತ್ಯೆಯಾದ ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವಿ ಅವರು ಅಂಧ ಹಾಗೂ ಕಿವುಡರಾಗಿದ್ದರು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ನಂದನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಬದುಕಿನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ? : ಮದುವೆ ನಿಮಿತ್ತ ಪತ್ನಿ- ಮಗ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರೆ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಗಳು, ತಂದೆ -ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಊಟ ನೀಡಿದ್ದರು. ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಹೆತ್ತವರನ್ನ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಲವು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಖಾಯಿಲೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯು ಅಂಧರಾಗಿದ್ದು, ಕಿವುಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HUSBAND DIED
SAMPIGEHALLI POLICE STATION
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
BENGALURU
HUSBAND KILLED HIS WIFE

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