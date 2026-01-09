ಗಂಗಾವತಿ: ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ 575 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿದ ಭೂಪ
ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ 575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
Published : January 9, 2026 at 8:15 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಬರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಭಾರವಾದ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿರುವ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ, ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು 575 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಯಲಬುರ್ಗಾ ಮೂಲದ ಶರಣು ಮೇಟಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮಂಜುಳಾರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿದವರು. ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾರ್ಗ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಹನುಮಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವುದು ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಶರಣು ಮೇಟಿ ಪತ್ನಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದೇ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಏರಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಶರಣು ಮೇಟಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ 575 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದ ಕಲಾವಿದೆ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಎಂ ಜೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರತಾಂಡವ ಎಂಬ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹರ್ಷಿತಾ. ಎನ್ 575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಇರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕೇವಲ 8.54 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಏರಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದಗಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹರ್ಷಿತಾ, ಹನುಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಮನ ನಾಮ ಜಪಿಸುತ್ತಲೆ ಪಾಂಡೈನಲ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕೇವಲ 8 ನಿಮಿಷ 54 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ತಲುಪಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹರ್ಷಿತಾ, ಈ ಮೊದಲು ನಾನು ಡಾ. ಮಂಜರಿ ಚಂದ್ರ ಎಂಬುವವರ ಬಳಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿತಿರುವೆ. ಏಳು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ. ಆಂಧ್ರದ ಕೂಚಿಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿರುವೆ. ನನಗೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಬರೀ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುವಂತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಈ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು.