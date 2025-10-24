ETV Bharat / state

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಪತ್ನಿಯ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಓಟಿಪಿ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ; ಪತಿ ಬಂಧನ

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಪತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ETV Bharat Karnataka Team

October 24, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪತ್ನಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಓಟಿಪಿ ಪಡೆದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿ ಪತಿಯನ್ನು ಅಶೋಕನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಟಿನ್‌ಟೌನ್‌ ನಿವಾಸಿ ಸ್ಟಿಫನ್‌ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ಅನಿಲ್‌ (29) ಬಂಧಿತ. ಅ.10ರಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಎಸ್‌ಐಸಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಪೆದ್ದಯ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ಟಿನ್‌ಟೌನ್‌ ನಿವಾಸಿ ಸ್ಟಿಫನ್‌ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ಅನಿಲ್‌, ಫುಡ್‌ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅ.9ರಂದು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಮತ್ತು ಪೆದ್ದಯ್ಯ ಆಸ್ಟಿನ್‌ಟೌನ್‌ನ ಶಾಂತಲಾ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಫ್ಟನ್‌ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದು, ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಆರೋಪಿ, ಅ.10ರಂದು ಮನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಪೆದ್ದಯ್ಯ ಬಳಿ ಬಂದು, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಬಂದ ಓಟಿಪಿ ಯಾಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿರಾ? ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳದೆಯೇ ಎಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಆರೋಪಿ, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್‌ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೆದ್ದಯ್ಯನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಟಿಫನ್‌ ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ಮಾರ್ಗರೇಟ್‌ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ದೂರು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ಯ ಸ್ಟಿಫನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗೀತಾಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅ.31ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬದಲು ಇವರಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ

ಅ.31ರವರೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗದ ಕಾರಣ ಅ.31ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.95-98ರಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಮನಗರ, ಬೀದರ್, ಧಾರವಾಡ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.86-89ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ.‌ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.

