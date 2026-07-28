ETV Bharat / state

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ; ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದ ಪತಿ ಸೆರೆ

ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪತಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

HUSBAND ARRESTED FOR ALLEGEDLY BEATING WIFE TO DEATH WITH A STICK
ಪೊಲೀಸರಿಂರದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 9:47 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ನೇಣು ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ (23) ಕೊಲೆಗೀಡಾದವರು. ಹಂತಕ ಪತಿ ಪ್ರವೀಣ ಜಗಳೂರು ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪತಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಬೀಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ನೊಂದು ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ತವರ ಮನೆ ಇರುವ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರು ತಿಳಿಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಕೋಪಗೊಂಡ ಆರೋಪಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೂಡೆದು, ನೇಣು ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಷಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್, ಬೀಳಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ: ದುಬೈನಿಂದ ಬಂದ ಪತಿಯನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್​ ಬಳಸಿ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ!

TAGGED:

MAN KILLS WIFE
ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆ
BAGALKOTE
MURDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.