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ಕಡವೆ ಕೊಂದು ಮೂರು ಭಾಗ: ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಂಡು ನಾಲ್ವರು ಬೇಟೆಗಾರರು ಪರಾರಿ

ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಡವೆಯಿದ್ದ ಚೀಲವನ್ನು ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಬಿಸಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Chamarajanagar ಕಡವೆ ಬೇಟೆ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ
ಹನೂರು ವಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 1:16 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಕಡವೆ ಕೊಂದು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ತುವಾಗ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಂಡು ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಡುತೊರೆಹಳ್ಳ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 1ರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.‌‌ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗುರುವಾರದಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಉಡುತೊರೆಹಳ್ಳ ಡ್ಯಾಂನ‌ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೆ.1ರ ರಾತ್ರಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಸ್ತು ನಡೆಸುವಾಗ ನಾಲ್ವರು ಬೇಟೆಗಾರರು ನಾಡ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅಲರ್ಟ್​ ಆದ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಚೀಲ ಬಿಸಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೀಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಡವೆಯನ್ನು ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಕೊಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಸದ್ಯ, ಹನೂರು ವಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದು ಶ್ವಾನದಳವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದ ಶೂಟೌಟ್ ತನಿಖೆ: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಲುಬೆಪುರ, ಕೊತ್ತನೂರು ಬೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಬೂದಿಕೆರೆ ನಾಗಬೋಳಿ ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆ ತಡೆ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 4 ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಗೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು‌, ಪೊಲೀಸ್​ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ತಡೆ ಶಿಬಿರ ಧ್ವಂಸ, ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೃತ್ಯಗಳ ತನಿಖೆ ಸಿಐಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ

TAGGED:

CHAMARAJANAGAR
ಕಡವೆ
ಬೇಟೆ
ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ
HUNTERS KILLED A SAMBAR DEER

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