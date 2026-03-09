ಹುಣಸೂರು ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ, ಉಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಶೋಧ

ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ನ್ನು ಇಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದರೋಡೆಗೊಂಡ ಹುಣಸೂರು ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ (ETV Bharat)
Published : March 9, 2026 at 8:12 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಹಾಡಹಗಲೇ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 4 ಜನರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 8 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

ಇಂದು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಅವರು ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಳ್ಳತನ, ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸವಾಲಾದ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣ: ಹಾಡಹಗಲೇ ಹುಣಸೂರಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ಡಕಾಯಿತಿ ಮಾಡಿ, 8 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚೋಟು ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪಂಕಜ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 11 ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಸೋನು ಸಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದು, 11 ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ದರೋಡೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗೆ?: ಒಡಿಶಾದ ಕಟಕ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರು. ಹುಣಸೂರಿನ ಲಾಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ದರೋಡೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್​​ ಮಾಡಿದ್ದು, ದರೋಡೆಕೋರರು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಫ್ರೀ ವೈ ಫೈ ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಬಂಧನ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಣಸೂರು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ: ಆಭರಣಗಳನ್ನ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿರುವ ಶಂಕೆ

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ: ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್, 5 ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ: ಬಿಳಿಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್​​ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗದ್ದಿಗೆ ಬಳಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್​​ ಬಂಕ್​ಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಣ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 5 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಂಬ ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿ ಮಂಡ್ಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ ಮೂಲದ 4 ಆರೋಪಿಗಳ ಜತೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಾಬರಿ, 7 ಮನೆಗಳ್ಳತನ, 8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳ್ಳತನ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, 30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

