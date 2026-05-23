ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ 25ರ ತರುಣ ನಿಧನ: ಅಗಲಿದ ಯುವಕನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳ ಪೋಷಣೆ

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಪುತ್ರನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ, ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Hundreds of Tree Plantation In Memory of who death Cardiac
ಮೃತರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಗಿಡಗಳ ಪೋಷಣೆ (ETV Bharat)
Published : May 23, 2026 at 8:25 PM IST

ಗಂಗಾವತಿ: ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದ. ಮಗನ ಕುರಿತು ಕುಟುಂಬ ಕಂಡಿದ್ದ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳು ಕಮರಿಹೋಗಿದ್ದವು. ಆ ಯುವಕನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇದೀಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿಕ ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ. ಹೆಚ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್​ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಸುನಿತಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಚಿಲಕೂರಿ ನಿಖಿಲ್ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಶ್​ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮೃತ ಚಿಲಕೂರಿ ನಿಖಿಲ್ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ (ETV Bharat)
25 ವರ್ಷದ ನಿಖಿಲ್ ಇದೇ ಮೇ 12ರಂದ ಹೃದಯಾಘಾಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ, ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಪುತ್ರನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ನೆರಳಿಗೆ ಕೂರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಡಲಾದ ಗಿಡಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತ ಯುವಕನ ತಂದೆ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪ್ರಸಾದ್ (ನಾನಿ) ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆತನ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಯಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಾಣುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧು-ಬಳಗದವರು ಇದ್ದರು.

ನೆಡಲಾದ ಗಿಡಗಳು (ETV Bharat)

ಗಂಗಾವತಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಠಾತ್​ ಹೃದಯಸ್ತಂಭನದಿಂದ 26 ವರ್ಷದ ಕನಕೇಶ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮುರಡಿ ಎಂಬ ಯುವ ವಕೀಲ ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೃತ ಕನಕೇಶ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಎಲ್​ಎಲ್​ಬಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಈಗಷ್ಟೇ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ (ಮೇ 19) ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆಯೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

