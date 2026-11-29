ಹುಣಸೂರು ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ದರೋಡೆ ಕೇಸ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 29, 2026 at 7:30 PM IST
ಸಿಲಿಗುರಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್ಪುರದ ಇಸ್ಲಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಜಾನ್ ಲಖಂದ್ರಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.
ಸಿಲಿಗುರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಧಾನ್ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ತಂಡ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಂಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಭಾನುವಾರ ಸುಜಾನ್ನನ್ನು ಸಿಲಿಗುರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 8 ಕೆ.ಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ದೋಚಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ತಂಡ ಸುಜಾನ್ ಎಂಬಾತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಲಿಗುರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡ (SOG), ಮತಿಗಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆದಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.
ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸುಜಾನ್ನನ್ನು ಸಿಲಿಗುರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು 'ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ರಿಮಾಂಡ್' (ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬೇಕಿರುವ ಅನುಮತಿ) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರುದಿನವೇ ಆತನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಲಿಗುರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಶೌಚಾಲಯದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ (ಗಾಳಿ ಬರುವ ಕಿಟಕಿ) ಮೂಲಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಲಿಗುರಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದರು.
ದರೋಡೆಯ ನಂತರ ಸುಜಾನ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತ ಮತಿಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಂತರ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಠಡಿಯೊಂದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನ ಬಳಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಣದ ಮೂಲವೇನು ಮತ್ತು ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಜಾನ್ ಲಖಂದ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಆತ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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