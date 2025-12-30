ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರೆ: ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ರಜತ ತುಲಾಭಾರ
ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ರಜತ ತುಲಾಭಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
Published : December 30, 2025 at 11:07 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಲಾಭಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತೂಕದ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಗಳ ಭಾರಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತುಲಾಭಾರ ನೆರವೇರಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಶ್ರೀಗಳು ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ರಜತ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿದರು. ತುಲಾಭಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಬಸವ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಬಸವ ಶ್ರೀಗಳ 80ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ 17ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರಿಂದ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಮಠ ಸೇರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ.
ಶ್ರೀಗಳ ಕತೃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಭಕ್ತಸಾಗರ: ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಬಸವ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಕತೃ ಗದ್ದುಗೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳ ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಬಸವ ಶಿವಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮಹಾಗಣಾರಾಧನೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಗದ್ದುಗೆಗಳನ್ನು ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶ್ರೀಗಳ ಕತೃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
