ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರಾ ಸಂಭ್ರಮ: ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಹಾವೇರಿ

ಡಿ. 30 ರಂದು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಬಸವ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ.

Hukkeri Math Jathra Celebration
ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)
Published : December 23, 2025 at 9:58 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರೆಯದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ. ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರ ನವವಧುವಿನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳು ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿವೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್​ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಮಠ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಮರಿಕಲ್ಯಾಣ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 64 ಮಠಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ 63 ಮಠಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಮರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಇದೀಗ ಕೇಸರಿ ದ್ವಜಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕಟೌಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಭಕ್ತರ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ಊರಿನಾದ್ಯಂತ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ.

Hukkeri Math Jathra Celebration
ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)

ಐದು ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧಾರಣೆ: ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿ. 30 ರಂದು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಬಸವ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ. ನ.6 ರಿಂದಲೇ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 75 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಶ್ರೀಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ದುರ್ಗುಣಗಳ ಭೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಗಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರಗಳ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಗಳು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಜಾತಿ ಪಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ತೊರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಧಾರಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಲೂರಿನ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡಲದ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಠಾಧೀಶರು ಜನರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಲಾಭಾರ: ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠಕ್ಕೆ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಲಾಭಾರ ನಡೆಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಶಿವಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು ಇದೇ ವರ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಶಿವಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ, ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಬಾರಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಿವಬಸವ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ 27ರಂದು 51 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಚನಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಠಣ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ.

ಬಸವ ಭಕ್ತಿಯ ಬುತ್ತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ: ಈ ವರ್ಷ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ದಾಸೋಹಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಸವ ಭಕ್ತಿಯ ಬುತ್ತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಠಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ದಾಸೋಹದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಧವಸ ಧಾನ್ಯ ತರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ 27 ರಂದು ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು 6 ಲಕ್ಷ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತರಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ದ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ ಇರುವ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮಠದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೃಷಿ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

