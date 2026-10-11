ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆ: ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿಐಐ, ಐಐಎಂಬಿ ಸೇರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಬೆಂಬಲದ ಮಹಾಪೂರ
ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು, ಸಂಯೋಜಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಬಯಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆಯು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : October 11, 2026 at 10:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆ'ಯ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300 ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು, 80 ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ 20 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ (CII), ಬೆಂಗಳೂರು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ (BCIC), ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (IIM ಬೆಂಗಳೂರು), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ (BIC), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ (NGMA), ಸಭಾ, ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸರ್ಕಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗತೊಡಗಿದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಗಲು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆಯು ವಿವಿಧ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ತಮ್ಮ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್, ಸ್ವರಾತ್ಮ, ಸುಮ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಮಾನಸಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಣಿ, ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಬ್ಸ್, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದಾದ, ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದಾದ, ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಆದರೆ, ನಗರವೇ ಒಂದು ಏಕೈಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಈ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆ'ಯು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆಯ ಊರ ಹಬ್ಬ/ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ವೇದಿಕೆಯ ಬದಲಿಗೆ, ವಿವಿಧ ನೆರೆಹೊರೆಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾತ್ರೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ - ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ: ಈ ಉತ್ಸಾಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು, ಸಂಘಟಕರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ತೋರಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆಯು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೇವಲ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೂ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾತ್ರೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎ (RWA) ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು, ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಕಾಲೇಜೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಎನ್ಜಿಒ (NGO) ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಗುಂಪು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದೇ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲ. ಆಹ್ವಾನವು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು, ಸಂಯೋಜಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಬಯಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು www.bengalurujatre.in ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ support@bengalurujatre.in ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎನ್ಜಿಒಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಬಯಸುವ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಸಂಘಟಕರು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಗಳು, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಎನ್ಜಿಒಗಳಿಗೆ ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಆಹ್ವಾನ: ಈ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆಯ ಮೂಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಗರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ನೆರೆಹೊರೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು, ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದ್ಯಮಗಳು, ಕಲಾವಿದರು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಇದರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲ ಹಂತದ ನೋಂದಣಿಗಳು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
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