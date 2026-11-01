ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್: 106 ದೇಶಗಳಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್!
Mysuru Dasara Website: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 12,602, ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ 4,242, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಿಂದ 2,542, ಜರ್ಮಿನಿಯಿಂದ 2,417, ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಿಂದ 2,061 ಬಾರಿ ದಸರಾ ವೆಬ್ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ದಸರಾ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 10:26 PM IST
ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದ ದಸರಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ್ನು ದೇಶ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 106 ವಿದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಜಾಲಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಸರಾ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರವರೆಗೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ 63,26,246 ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅ.20ರಂದು 12,79,538 ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು 12,25,471 ಮಂದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ 3,96,541, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ 3,09,169, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ 2,87,409, ದೆಹಲಿಯಿಂದ 2,47,460 ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 39,98,079 ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೇ.63.2ರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯದವರೂ ಕೂಡ ದಸರಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ದಸರಾ ಕುರಿತಾದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 12,602, ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ 4,242, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಿಂದ 2,542, ಜರ್ಮಿನಿಯಿಂದ 2,417, ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಿಂದ 2,061 ಬಾರಿ ದಸರಾ ವೆಬ್ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕೆನಡಾ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕತಾರ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಫಿಜಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಜಮೈಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿರಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸಿದೆ.
ದಸರಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ 59,59,223, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿಂದ 3,50,051 ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಡ್ ಟು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈಬ್ಸೈಟ್ನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ 1,65,838 ಮಂದಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದವರು: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 6,89,532 ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖಪುಟವನ್ನು 52,14,114 ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ 1,30,744, ದಸರಾ ವೆಟ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು 91,364 ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಸರಾ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆ, ಜಂಬೂಸವಾರಿ, ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು, ಚಿತ್ರಸಂಗ್ರಹ, ಸ್ಥಳದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅರಮನೆಯ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 65,009 ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಸೇವೆಗಳು, ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ 1,29,348 ಹೊರ ಹೋಗುವ ಕ್ಲಿಕ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 7,713 ಫಾರ್ಮ್ ಆರಂಭ, 586 ಬಾರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಲುದಾರರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿಯಾನ ಲಿಂಕ್ಗಳಿಂದ 44,02,605 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 11,48,682 ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನಿಂದಲ್ಲೇ 11,07,043 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬುಕ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ 5,86,362 ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ, ಜೆಮಿನಿ, ಪರ್ಪ್ಲಸಿಟಿ, ಕೊಪೈಲಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 65,417 ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ನೀಡಿದ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ 18 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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