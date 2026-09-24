ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯುವ ಹಣಕೋಣ ಸಾತೇರಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಸಾಗರ
ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಹಣಕೋಣ ಸಾತೇರಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಶನದ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : September 24, 2026 at 7:42 PM IST
ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಕೋಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಸಾತೇರಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. 358 ದಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ದೇವಿಯು ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣಕೋಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾತೇರಿ ಹಾಗೂ ಚಣಕಾದೇವಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದೇವಿಯು ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಇನ್ನಿತರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಬೇಕೆಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಭಕ್ತರ ಮುಂದಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮರಳಿಸದವರ ಪೀಳಿಗೆಯು ದೇವಿಯ ಅವಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಒಮ್ಮೆ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿರುವ ಬಾವಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದುಷ್ಟನೊಬ್ಬ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದಾಗ ಆಕೆ ಅದೃಶ್ಯಳಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿದಳು. ಸಮೀಪದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಪಾದುಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣೆ ಕಂಡವು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಅದೃಶ್ಯಳಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ 7 ದಿನ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾನು ನೆಲೆಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಳು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಐತಿಹ್ಯ.
ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪುರುಷ, ರಾಮನಾಥ, ಚಣಕಾದೇವಿ, ಮ್ಯಾಳಸಾ ನಾರಾಯಣಿ, ಕಾಳಮೋರ, ಚಣಕಭಕ್ತ, ಕರೀಂದ್ರ, ಜೈಲ್ ಪುರುಷ ಮೊದಲಾದ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಗುಡಿಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಚರಣೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀ ಸಾತೇರಿ ದೇವಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾತ್ರೆಯ ಏಳು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಶನದ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರಿ, ಗುನಗಿ, ದೇವಳಿ, ವಾಜಂತ್ರಿ, ಅಂಬಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಯ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
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