ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಂತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ., 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ.

ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಂತು ಚಿನ್ನದ ದರ: ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ., 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 17, 2025 at 8:46 PM IST

3 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಡಿಕೆ ದರ ಗಗನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಂತೆ ಅಡಿಕೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ತಂದರೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೆಗಾರರರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌.

ಹೌದು ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಸಿ ಮೇಲೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸ ಅಡಿಕೆ(ಸರಕು) ದರ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ 66-68 ಸಾವಿರ ದರ ಇದೆ. ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ 46-49 ಸಾವಿರ ದರ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಗೊರಬಲುಗೆ 37 ಸಾವಿರ ರೂ. ದರ ಇದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ದರವಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್‌​ನ ಎಂಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬರುವೆ ಮಾಹಿತಿ. (ETV Bharat)

ಅಡಿಕೆ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?: ಅಡಿಕೆಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು. ಈ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಅಂದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೆಲ ಭಾಗ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಂತು ಚಿನ್ನದ ದರ (ETV Bharat)

ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾನ್​​ ಮಸಾಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಾನ್​ ಮಸಾಲ ಕಂಪನಿಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಡಕೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಅಡಿಕೆ ಲಾರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು.

ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಂತು ಚಿನ್ನದ ದರ (ETV Bharat)

ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಡಕೆಯ ಎರಡನೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೊದಲನೇ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಡಿಕೆಗಿಂತ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ರೋಗದಿಂದ ಫಸಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.

ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಂತು ಚಿನ್ನದ ದರ (ETV Bharat)

ಮ್ಯಾಮೋಸ್ಕ್​​ MD ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್‌​ನ ಎಂಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬರುವೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಅಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತಿಚೀನವರೆಗೂ ಸಹ ಮಳೆ ಬಿಡದ ಕಾರಣ, ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲ. 2014 ರ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಕುಸಿತವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಬಹುದು".

"ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ‌. ಅಲ್ಲದೇ ನಿನ್ನೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 66,600 ರೂ. ಅಡಿಕೆ ದರ ಇತ್ತು‌. ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರಕು ಅಡಿಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 1ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟಿದೆ.‌ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಅಡಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 1-2 ಸಾವಿರ ರೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಡಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಆಗಿ, ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ‌ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ಈ ದರ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು, ಪಾನ್​ ಮಸಾಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ದರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಸ್ಥಿರ ದರ: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯ ಜೊತೆ ದುಃಖವೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ನಾವಿಗ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಅಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆ ದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ದರ ಬೇಕಿದೆ" ಎಂದರು.

