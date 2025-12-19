ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ: ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
Published : December 19, 2025 at 8:19 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ, ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ (SWR) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಜೋಡಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 6 ಜೋಡಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ, 3 ಜೋಡಿ ಸೌಥರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆಗೆ (SR) ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆಗೆ (SCR) ಸೇರಿವೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮೈಸೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಪುಣೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಡೆಸುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳು - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಧಾರವಾಡ, ಯಶವಂತಪುರ - ಕಾಚೇಗುಡ ಮತ್ತು SMVT ಬೆಂಗಳೂರು-ಕಲಬುರಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.
1.ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಧಾರವಾಡ ವಂದೇ ಭಾರತ್ (20661/20662): 2023 ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಧಾರವಾಡ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 56% ಆರನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 75% ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯವೂ 67% ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಧಾರವಾಡ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ತೋರಿಸಿ, ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 80% ದಾಟಿ ಆರನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 81%ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇಂದು ಈ ರೈಲು ಸರಾಸರಿ 85%+ ಆಸನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ 115-120% ಕೂಡ
ತಲುಪುತ್ತದೆ.
2. ಯಶವಂತಪುರ-ಕಾಚಿಗುಡ ವಂದೇ ಭಾರತ್ (20704/20703): 2023 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ರೈಲು ನೈರುತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ತೋರಿದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 90%+ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಕಂಡು, ನಂತರದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 100%+ ದಾಟಿತು. ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಆದಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. 2024-25 ರವರೆಗೆ 100% ಹತ್ತಿರದ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರೈಲನ್ನು ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ 16 ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
3. ಎಸ್ಎಮ್ವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಕಲಬುರಗಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ (22232/22231): 2024 ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ರೈಲು ಮಿಶ್ರ ಆರಂಭ ಕಂಡಿತು. ಎಸ್ಎಮ್ವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು - ಕಲಬುರಗಿ ಮಾರ್ಗವು ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 90% ದಾಟಿದರೆ, ಕಲಬುರಗಿ-ಎಸ್ಎಮ್ವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವು ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 42% ಇತ್ತು. ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 92-93% ತಲುಪುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೈಲು ಸುಮಾರು 93% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಇತರ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪುಣೆ (20669) ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 95.47% ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು 61.5% ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುಮಾರು 85% ಮತ್ತು ಆದಾಯ 55% ಇದ್ದು ರೈಲು ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ 65-69% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆದಾಯವೂ 41-45% ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು 71.91% ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು 46.73% ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ತೋರಿದೆ.
ಪುಣೆ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (20670): ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 95.72% ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು 62.58% ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಕಂಡಿತು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿ 105% ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು 71% ಆದಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ 71-82% ರಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ, ರೈಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ 86.22% ಮತ್ತು ಆದಾಯ 54.81% ಆಗಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ 65.52%ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ – ಬೆಂಗಳೂರು (26751): 3 ತಿಂಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ಆಗಸ್ಟ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025) ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗಾವಿ-ಬೆಂಗಳೂರು (26751) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 5,300 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ₹69 ಲಕ್ಷ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 7,491 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ₹96.6 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 9,273 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ₹1.23 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ 55% ರಿಂದ 67% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ (26752) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 7,970 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 11,100 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ₹1.37 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 11,079 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ₹1.38 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ - ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ರೈಲುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾದಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
