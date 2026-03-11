ಒಂದು ಕಾಲದ ಅಜ್ಜಿ ಸೀರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ: ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ತಜ್ಞೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ Textile ತಜ್ಞೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಅರಸು ಎಂಬುವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 11, 2026 at 2:50 PM IST
ಮೈಸೂರು: ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಅರಳುವುದು ಸಹಜ. ಮನೆಯ ಸಣ್ಣ ಸಮಾರಂಭವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ, ಮದುವೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದ ಅಜ್ಜಿಯ ಸೀರೆ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಈಗ ಪುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು?. ಈ ಸೀರೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು?. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?. ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೂ ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Textile ತಜ್ಞೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಅರಸು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1912ರಲ್ಲಿ. ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು 10 ಲೂಮ್ಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ 40 ಲೂಮ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶುಭ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅಜ್ಜಿ ಸೀರೆ ಏಕೆ?: 1980-2000 ಇಸವಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಅಂದು 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಉಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಅನುಭಾವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಜ್ಜಿಯರು ಈ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲಾನಂತರ ಈ ವಿಚಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಶುಭ ಅವರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಮೂರು ರೀತಿಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ: ಈಗ KSIC (ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ) ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸಿಪಾನಿ, ಕ್ರೇಪ್ ಹಾಗೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜರಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸೂರತ್ನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅದರದ್ದೆಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ White ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಿಲ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಡೈ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಡೈ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನ ಮಿಶ್ರಣದ ದಾರದಿಂದ ಸೀರೆಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಲಾನಂತರ ಈ ವಿಚಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಿತು. ಈಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 500 ಸೀರೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: KSICಯಿಂದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷರ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪಂಚೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ರೇಷ್ಮೆಯ ಬೆಲೆ 28,000 ಸಾವಿರದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಪಾಟನ್ ಪಟೋಲಾ ಎಂಬ ಸೀರೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀರೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸೀರೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶುಭ ಸಂಜೆ ಅರಸು ಹೇಳಿದರು.
