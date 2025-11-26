ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲದ್ದಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್!
ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ರೈತ ಮಿತ್ರ ಎರೆಹುಳುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಷಿಸುವ ಎರೆಹುಳು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : November 26, 2025 at 2:49 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲದ್ದಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಮಾರಾಟ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆ, ನೀರು ಕುದುರೆ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಘೇಂಡಾಮೃಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮರು ಎರಡು ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಷು ಲದ್ದಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ಆವರಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎರೆಹುಳು ತಯಾರಿಕ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹದ ಮಾಡಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಾದ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ 15 ರೂ.ಗಳಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಟನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಫಿ, ಶುಂಠಿ, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀದರ್ನಿಂದ ಕೊಡಗಿನವರೆಗೆ ಈ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ರೈತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಆದಾಯ: 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 98 ಸಾವಿರ ಕೆಜಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂಲ ಆದಾಯ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ. ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಈ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅನುಷಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ?. 1 ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ? ಈ ರೀತಿಯ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ?. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆ, ನೀರು ಕುದುರೆ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಘೇಂಡಾಮೃಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಲದ್ದಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಡ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ 10 ಕೆಜಿ ಯಷ್ಟು ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೂರು ಹೊತ್ತು, ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನೀರು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರತಂದು ಬೇರೆಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹುಳು, ಕಸ ಅಂತ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
