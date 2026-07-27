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ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು: ಒಂದು ಸಸಿಗೆ ₹90 ರಿಂದ ₹120 ದರ!

ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಭಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

DEMAND FOR ARECA SEEDLING
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 8:06 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡು ಎಂದರೆ ಅಡಕೆ ನಾಡು ಅಂತಾನೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೀದರಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ತೋಟಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆವೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ‌ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ‌ ಈಗ ಅಡಕೆ‌ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೇ ತುಂಬಿದೆ. ಅಡಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ‌ ಮರದ ತಲೆ ಹೋಗುವುದು, ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಅಡಕೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡಕೆ ಸಸಿ ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.‌

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅಡಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷದ ಅಡಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡಕೆ ಸಸಿ ಹಾಕುವವರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅಡಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಡಕೆ ಸಸಿಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ರೂ ತನಕ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ 90 ರಿಂದ 120 ರೂ ತನಕ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಭಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಅಡಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಕ್ಕಾಂಬುದಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲವನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಅಡಕೆ ಸಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ (ETV Bharat)

ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅಡಕೆ ಸಸಿ ಮಾಡುವ, ನರ್ಸರಿ, ರೈತರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಸಹ ಅಡಕೆಗಳನ್ನು ಗೂಟು ಆಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಡಕೆ ಗೂಟು ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳ‌ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

DEMAND FOR ARECA SEEDLING
ಅಡಕೆ ಸಸಿ (ETV Bharat)

ಅಡಕೆಗೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಕ್ಚಿಂಟಾಲ್​​ಗೆ ಬೆಟ್ಟೆಗೆ 57 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ರಾಶಿಗೆ 52 ಸಾವಿರ ರೂ ದರ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಡಕೆ ಗೂಟು ಆಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡಕೆ ಬೆಳೆದವರು ಬೆಳೆ‌ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರನೂ ನೀಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೂತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಡಕೆ ಸಸಿ ಬೆಳೆದರು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

DEMAND FOR ARECA SEEDLING
ಅಡಕೆ ಸಸಿ (ETV Bharat)

ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ ವೀರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತಿಚೀನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳು ತುಂಬ ರೇಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ಅಡಕೆ ಸಸಿ ದರ 90 ರೂ ತನಕ ಏರಿಕೆ‌ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ‌ ಮಳೆ‌ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.‌ ಇದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ಸಹ ಅಡಕೆ ಸಸಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.‌ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಕೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಡಕೆ ಗೂಟನ್ನು ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ರೈತರಾದ ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಘೋರ್ಪಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆ ಬಂದು ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿವೆ. ಈಗ ಬಿದ್ದ ಮರವನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳ ಅಭಾವವಿದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಡಕೆ ಸಸಿ ಹುಡುಕಿದರು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಸಸಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಡಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಡಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಲು ಬರಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅಡಕೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

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SHIVAMOGGA
ARECA SEEDLING
ARECA NUT
ಅಡಕೆ ಸಸಿ
DEMAND FOR ARECA SEEDLING

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