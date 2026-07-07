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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಪ್ರತಿ‌ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ?

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ‌ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 4:19 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಅವಧಿ ಜು.23ರಂದು ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು, ನೂತನ ನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುರುಸು ಪಡೆದಿದೆ. ಕೊನೆ ಅವಧಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರು ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ‌ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.

82 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 39 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ 33 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕೃತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 24ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್ ಯಲಿಗಾರ ಅವರ ಅವಧಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಜು.31ರೊಳಗೆ 25ನೇ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಈಚೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೇಯರ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬಿಜವಾಡ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ರತ್ನಾಬಾಯಿ ನಾಝರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಕವಿತಾ ಕಬ್ಬೇರ (ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 20), ಸಂದೀಲ್ ಕುಮಾರ್ (ವಾರ್ಡ್ 51), ಶಂಭುಗೌಡ ಸಾಲಿಮನಿ (ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14), ಶಂಕರಪ್ಪ ಹರಿಜನ (ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 31), ದೀಪಾ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ (ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖೆ 7), ಅವರು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆರಾಜ ಮಣಿಕುಂಟ, ಆ ನಂತರ ಸುವರ್ಣ ಕಲ್ಲಕುಂಟ, ರಾಜಶೇಖರ ಕಮತಿ ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಯಲಿಗಾರ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹು-ಧಾ ಪೂರ್ವ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದು ಕೂತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಕವಿತಾ ಕಬ್ಬೇರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ನಾನು‌ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಧಾರವಾಡದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಧಾರವಾಡ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈಗ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಉಪಮೇಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ.‌ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಹಾನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ತಾಪ್ ಹಳ್ಳೂರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ : ದುರ್ಗಮ್ಮ ಮೇಯರ್, ರತ್ನಾಭಾಯಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ

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HUBLI DHARWAD MUNICIPALITY
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ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ
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