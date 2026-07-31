ETV Bharat / state

ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ: ನರಸಿಂಹವಾಡಿ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಜಲಾವೃತ

ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಗೂ ದೂಧಗಂಗಾ ನದಿಗಳು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.

KRISHNA RIVER OVERFLOWING
ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯ, ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿರುವ ದತ್ತ ಮಂದಿರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 31, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ​ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಗೂ ದೂಧಗಂಗಾ ನದಿಗಳು ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಣಮಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಾದ ಕೊಯ್ನಾ ಹಾಗೂ ರಾಧಾನಗರಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6,100 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಧಾನಗರಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದಲೂ 2,800 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಯ್ನಾದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರಬರುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಕೊಯ್ನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಡ್ಯಾಂಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ, ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 92 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿದೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಂಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಾಳೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೂಧಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ.

ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಜಲಾವೃತ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪಂಚಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಿರೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಿಂಹವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ.

​ಪಂಚಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ನದಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಪರೀತ ಹರಿವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಭಕ್ತರು ಮೊಣಕಾಲು ಆಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಗ ನೋಡಿದರೆ, ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

KOYNA RESERVOIR
BELAGAVI
ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯ
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ
KRISHNA RIVER OVERFLOWING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.