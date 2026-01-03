ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ 'ಕಲರ್ ಮೈ ಸಿಟಿ': 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ತಂಡದಿಂದ ಸೇವೆ
ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯುವ ಗುಂಪೊಂದು ಯಾವುದೇ ಧನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿ - ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಳಚೆ, ಅಶುಚಿತ್ವ, ಮಾಸಿದ ಗೋಡೆಗಳು ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಳೆಗುಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಯುವಕರ ತಂಡ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವರ ಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡಿದೆ.
ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಿರಣ ಉಪ್ಪಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವ ತಂಡವೊಂದು "ಕಲರ್ ಮೈ ಸಿಟಿ" ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಿದ ನಿರಂತರ ಅಭಿಯಾನವು ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ಹುಬ್ಬಳಿ- ಧಾರವಾಡದ ಅವಳಿ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ: ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಕಾಂಪೌಂಡು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗೋಡೆಗಳು, ಮೇಲ್ಸುವೆ ಗೋಡೆಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರಪಾಸ್ಗಳು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಣ್ಣದ ಲೇಪನವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಸುಂದರ, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯದೆ ಇರಲಾರದು.
ಕಿರಣ ಉಪ್ಪಾರ 'ಕಲರ್ ಮೈ ಸಿಟಿ' ಅಭಿಯಾನದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಎಂಬ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅವರ ತಂಡ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಯುವಕರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಲೇಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಿರಣ ಉಪ್ಪಾರ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರವನ್ನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರಗಳಿಂದ ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಶಕಗಳ ಶ್ರಮ: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕಿರಣ ಉಪ್ಪಾರ, ನಾನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯ ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ನಾನು ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಮೈ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣ ಲೇಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಪೋಸ್ಟರ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಭೀತಿ ಪತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮತಂಡ ಅಂತ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಿಕರಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಾನಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಉಜ್ವಲ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲರ್ ಮೈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕಲಾವಿದ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ: ಕಲಾವಿದರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಯಾರೋ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿ, ಅಂದ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಕಿರಣ ಉಪ್ಪಾರ ಅವರ ವಿನಂತಿ. ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಗಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಅಂದಗೆಡಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
