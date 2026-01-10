ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನದ ಜಾಗೃತಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವರದಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಷನ್ನಿಂದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವರದಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನದ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : January 10, 2026 at 7:22 PM IST
ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರ. ಈ ದಿನದಂದು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪ ಕಳೆದು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಶ್ಯಾಂಪೂ, ಸೋಪು ಹಾಗೂ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮಲಿನವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವರದಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಷಮುಕ್ತ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 'ಶಾಂಪೂ, ಸಾಬೂನು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಡಿ, ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಿ' ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ಹಂಚಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಂಪಿ, ಸವದತ್ತಿ, ಕೂಡಲಸಂಗಮ, ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಶೃಂಗೇರಿ, ಹರಿಹರ, ಗೋಕರ್ಣ ಸೇರಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ವಿವಿಧ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ?: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪೌಂಡೇಷನ್ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ - ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿವೆ. ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಒಂದು ಮೈಕ್, ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾನರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಡ್ಡೆರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ, ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಈಗ ಪಾಪದ ಸ್ನಾನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳುಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 2.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರಾಯಣದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೋಪು, ಶ್ಯಾಂಪು, ಪೇಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರು ಸೋಪು, ಶ್ಯಾಂಪು ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪೌಚು, ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಮಲೀನವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯ 30 ಗ್ರಾಂ ಶ್ಯಾಂಪು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಸುಮಾರು 20-25 ಸಾವಿರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಷ ಜಲಮೂಲ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 50 ಲಾರಿಯಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಕರಗಿ ನೀರು ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲಾರಿಯಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಲಮೂಲ ಸೇರಿ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ವಿಷವಾಗುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ : 'ವರದಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಷಯುಕ್ತ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮಠಾಧೀಶರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತಾವೇ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದ ಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಲ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಭಿಯಾನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘ -ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ವಿತರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ವರದ ಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಿದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಂಘ - ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆಸಕ್ತ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು 7-8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ 30-40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ 25 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಿಟ್ಟು ವಿತರಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನದಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲಿದೆ, ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ತುಂಬಲಿದೆ : ವರದಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ ವಿಸ್ತಾರಕ ಶರಣಗೌಡ ಹಚಡದ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಯ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಆದರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ಯಾಂಪು, ಸೋಪು ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜಲಚರಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಸ್ನಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವರದಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಡ್ಡೆರ ಅವರು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಷಮುಕ್ತ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆವು. ನಂತರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಾಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಸಲ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜಲಚರಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವೂ ಆಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ನದಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
