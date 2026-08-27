ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದರು.
Published : August 27, 2026 at 7:30 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿಟ್ಟಿ ಎಂಬವರು ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಯಮನೂರು ಚಾಂಗದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನವಲಗುಂದ ಘಟಕದ ಕೆ.ಎ. F-3155 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಗದಗದಿಂದ ನವಲಗುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಇಳಿಯುವಾಗ ಅಂದಾಜು 10 ಸಾವಿರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಬಸ್ನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟಿ. ಮುದರಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಜೀವರಡ್ಡಿ ಬಿ.ಕೋನರಡ್ಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಡಿಪೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರ್ವೇಶ್ ಗುದ್ದಿ ಎಂಬವರು ಎಂದಿನಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರೆ ಬಂದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕೂಡಲೇ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ರಾಮನಗೌಡರ ಹಾಗೂ ಘಟಕದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೊಬೈಲ್ ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಮನೂರು ತಲುಪಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. 10 ಸಾವಿರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದದ್ದು ತಿಳಿದು ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ರಾಮನಗೌಡರ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರತೆ ಇತರೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾದರಿ'' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳಾದ ರಾಜು ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಕಳಸದ, ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಗಣ್ಣವರ, ವಿ.ಎನ್.ನೀಲಣ್ಣವರ, ಪ್ರಶಾಂತ ಶೀಲವಂತರ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೃತಿ ಕಲಾಲ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
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