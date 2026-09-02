ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ: ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹805.70 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ!
ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗವು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 805. 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
Published : September 2, 2026 at 9:27 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4.48 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ (MT) ಸರಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 6.3% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ 21.67 MTಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 5.8% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಈ ದಾಖಲೆಯ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಣೆಯು 37.4% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು 1.03 MTಗೆ ತಲುಪಿದೆ; ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 0.75 MT ಆಗಿತ್ತು. ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಣೆಯೂ 18.1% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು, 0.94 MTಯಿಂದ 1.11 MTಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ 25% ರಷ್ಟು, ಕಂಟೈನರ್ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ 13.6% ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಖನಿಜ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ 6.9% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಿತ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ: 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಸಾಗಣೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, 8.48 MTಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 8.09 MTಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 4.8% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಣೆಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ 4.82 MT (7.6% ಹೆಚ್ಚಳ) ಮತ್ತು 4.46 MT (9.7% ಹೆಚ್ಚಳ) ದಾಖಲು ಮಾಡಿವೆ. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ 118.4% ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 0.038 MTಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ 0.083 MT ಸರಕು ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ 29.6% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1.08 MT ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ₹805.70 ಕೋಟಿ ಮಾಸಿಕ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಚಿತ ಆದಾಯವು ₹3,850.05 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ₹3,757.85 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2.45% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ₹92.20 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಸರಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ₹417.08 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಸಂಚಿತ ಆದಾಯವು ₹2,074.36 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹348.97 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಿತ ಆದಾಯವು ₹1,552.70 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 13.51% ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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