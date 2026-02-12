ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಜನರಿಗೆ ಧೂಳಿನ ಮಜ್ಜನ: ನಾನಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ: ವೈದ್ಯರು, ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೀಗಂತಾರೆ
ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಅಥವಾ ಎನ್ 95 ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನತೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 12, 2026 at 8:04 PM IST
ಹೆಚ್.ಬಿ ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಧೂಳಿಗೆ ಜನರು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ತಮಾದಂತಹ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಧೂಳು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಧೂಳು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಸುತ್ತ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಬಸವ ವನ, ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್, ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತ, ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿತ್ಯ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಧೂಳು, ತಗ್ಗು, ಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧೂಳಿನಿಂದ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧೂಳು ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಅಸ್ತಮಾ, ದಮ್ಮು, ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ, ಚರ್ಮ ರೋಗ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಧೂಳಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ 20 ರಿಂದ 30 ರೋಗಿಗಳು ನಗರದ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿದಿನ 80 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಧೂಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಧೂಳು ಆವರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ವೇಳೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ತೇವಾಂಶ ಇರುವರೆಗೂ ಧೂಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಧೂಳು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ರುದ್ರೇಶ್ ಘಾಳಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಧೂಳು ಆವರಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಗೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಇದ್ದು, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯ ಧೂಳು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫಾ, ದಮ್ಮು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಕಿರಣ ನಿಲುಗಲ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ, "ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ 20 -30 ಜನ ದಾಖಲಾದ್ರೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಅರ್ಜಿ ಖಾಯಿಲೆ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹತೋಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಅಥವಾ ಎನ್ 95 ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಜೂರಾದ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ: ದೌಡ ಬಸ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಿದಾರೆ ಜನ..!