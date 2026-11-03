ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ: 58 ಸಾವಿರ ಜನರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಹಾವೀರ್ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್!
ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಾವಿರಾರು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೃತಕ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳು, ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳು, ಊರುಗೋಲುಗಳು, ಕ್ರಚಸ್ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ
Published : November 3, 2026 at 9:08 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅಪಘಾತವೋ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯವೋ, ವಿಧಿಯ ಆಟವೋ. ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬದುಕೇ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ನೋವು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಆತಂಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ನಲುಗುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್.
ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಶಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಅದನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೈನ್ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (AIJYF) ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್, ಸಾವಿರಾರು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೃತಕ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳು, ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳು, ಊರುಗೋಲುಗಳು, ಕ್ರಚಸ್ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ: ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಅಥವಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವರು ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಘಿ ಅವರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಬೃಹತ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
380 ಶಿಬಿರಗಳು, 58 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು: ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದುವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 380 ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಈ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 58 ಸಾವಿರ ಅಂಗವಿಕಲರು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲು ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಇನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳು ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗರಿಮೆ, ಸೇವೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ: ಅಂಗವಿಕಲರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಗೌರವಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.
2015ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NGO) ಪ್ರಶಸ್ತಿ
2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ಎನ್. ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
2021ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವಾ ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವಗಳಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೃತಕ ಕಾಲು, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ:ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸೇವೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತದಿಂದ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಸು ಮತ್ತು ಕರುಗಳಿಗೂ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲದ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗುಂತಕಲ್ ಗೋಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೈಪುರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ 25 ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಕಾರ: ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯೆ ರೇಷ್ಮಾ ಭಾಗವತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 25 ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಡೆಯುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃತಕ ಕಾಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಡಾಗೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೃತಕ ಕಾಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಳೆದ 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಫೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಸತತ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಕಾಲು ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಫಲಾನುಭವಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞನಾದ ಸುದರ್ಶನ ಬಾಬು: ಜಿ. ಸುದರ್ಶನ ಬಾಬು ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಕೈ-ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕಾಲಿನ ಅಳತೆ ಪಡೆದು, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು ಇತರರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಅಬ್ದುಲ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಪೋಲಿಯೊ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಾಲಿನ ಮೂಲಕವೇ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನೆರವಿನಿಂದ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅಪಾರ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದೇ ಗುರಿ - ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಘಿ: ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಘಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಮೂರು ಕಡೆ ರೈಲು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅನೇಕರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೈನ್ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಶನ್, ಕಿಮ್ಸ್, ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಇನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 380 ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 58 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಸು-ಕರುಗಳಿಗೂ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಬದುಕಿಗೆ ಶಾಪವಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ನೆರವು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಬದುಕು ಬೆಳಗಲಿ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಂಗಗಳ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸೇವೆಯ ನಿಜವಾದ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಕೃತಕ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುಗ್ಗಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯ ಜೀವಂತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬದುಕು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ; ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಆಸರೆ ದೊರೆತರೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
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