ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ನ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ನ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕವು (MRU) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : March 25, 2026 at 7:38 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (KMCRI) ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕವು (MRU) ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ 2026 ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಆರ್. ಹೊಸಮನಿ, ಎಂಆರ್ಯು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರಾಮ ಎಸ್ ಕೌಲಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಎಂಆರ್ಯು ನೀಡಿದ ನಿರಂತರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಎಂಆರ್ಯು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 7 ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು 23 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನಗಳೊಂದಿಗೆ 52 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 123 ಎಂಆರ್ಯುಗಳಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ 8 ಎಂಆರ್ಯುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಎಂಆರ್ಯು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಆರ್ಯುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಟುಕದ ದುಬಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕೆಎಂಸಿಆರ್ ಐನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 8 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 52 ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
