ETV Bharat / state

ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಆರ್​ಐ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ: ರೋಗಿಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಬ್ರೇಕ್

ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಎಂಆರ್ ಐ ಯಂತ್ರ ಬರಲಿದೆ.

HUBBALLI KMCRI WILL START NEW MRI SCANNER SOON
ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಆರ್​ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 11, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (KMCRI)ಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಎಂಆರ್​ಐಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ.

ಆದ್ರೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ ಐನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೊಂದು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಎಂಆರ್​ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂದೊಂದು ವಾರ ತಡೆದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳು ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ (102 ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ) ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟ‌ರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಯಂತ್ರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಪದೆ ಪದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಎದುರಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಒಳಗೊಂಡ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Hubballi KMCRI will start new MRI scanner soon
ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಆರ್​ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್​ (ETV Bharat)

ಇದರ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಆರ್ ಐ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆ ಎಂಸಿಆರ್ ಐ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು‌. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಎಂಆರ್ ಐ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಆರ್ ಐ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಂಆರ್​ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದಿನಕ್ಕೆ 40-50 ಎಂಆರ್​ಐಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಮಾರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತೀ ತುರ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಅಥವಾ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ ಐ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಆರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಗ ರೋಗಿಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ. ಎಂ ಆರ್ ಐ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೆದುಳು, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ತಪ್ಪಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎದೆಹಾಲು ವಂಚಿತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್​ಐ "ಜೀವಾಮೃತ": 7 ಸಾವಿರ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಹಾಲು ದಾನ, 2.5 ಸಾವಿರ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನದ ದಾಖಲೆ!

TAGGED:

DHARWAD
MRI SCANNER
CT SCAN
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ
HUBBALLI KMCRI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.