ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ: ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ
ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ, ರಕ್ತದ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವರದಿ.
Published : May 27, 2026 at 8:18 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ)ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿದ್ವಾಯಿ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೂ ಅದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ರೋಬೋಟ್ ಆರ್ಮ್ ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಎಂಇ) ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅನುಮೋದನೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶೀಘ್ರ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಳಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಬೋಟ್ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ?: ರೋಬೋಟ್ ಎಲುಬು ಕೀಲು, ಚಪ್ಪೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಎಲುಬು ಕೀಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ 2.71 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನವೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಮ್ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ 2.71 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರೋಬೋಟ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಎಲುಬು ಕೀಲು (ಅರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪೆ ಬದಲಾವಣೆ ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಛೇದನಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ರೋಬೋಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಘಾತ, ರಕ್ತದ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯದ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಬರಲಿವೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಮಷಿನ್ಗಳು: ಉದ್ದೇಶಿತ ರೋಬೋಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ (ಪಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ವೈ) ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಹೃದ್ರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ನರವಿಜ್ಞಾನ, ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಂಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ(ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಂತಹ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳಡವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮೊದಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಆಗಲಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಶೇ.20-25ರಷ್ಟು ವಂತಿಗೆ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ರೋಬೋಟ್ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐಗೆ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ: ರೋಬೋಟಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಷಿನ್ ಪೂರೈಸಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ರೋಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲುಬು ಕಿಲು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್, ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಐದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 10 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
