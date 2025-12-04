ETV Bharat / state

ಕೈಬರಹ ಔಷಧಿ ಚೀಟಿಗೆ ಕೊಕ್, ಆನ್​ಲೈನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್​ನತ್ತ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ ಹೆಜ್ಜೆ; ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಜಾರಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೈಬರಹದ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿ ಚೀಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆನ್​ಲೈನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಆನ್​ಲೈನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್​ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 7:38 PM IST

3 Min Read
ವರದಿ - ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಬಡವರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೈಬರಹದ ಮೂಲಕವೇ ಔಷಧ ಚೀಟಿ ಬರೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೈಬರಹ ಔಷಧ ಚೀಟಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಟ್ಯಾಬ್ ಮೂಲಕ ಚೀಟಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ(ಡಿಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್)ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಟ್ಯಾಬ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವರದಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ: ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆನ್​​ಲೈನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೈಬರಹದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸುವ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಅವಧಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಔಷಧ ಸೂಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ(ಪಿಎಂಎಸ್​​ಎಸ್‌ವೈ)ಯಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂತ್ರರೋಗ ಹಾಗೂ ಜಠರ ಕರುಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಆನ್​ಲೈನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ (ETV Bharat)

ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭ: ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ, ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಹೊರರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ. ಈ ಮೊದಲು ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಲು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದು ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿ ಮೆಡಿಸನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯುಹೆಚ್​​ಐಡಿ ನಂಬರ್​ನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ರೋಗಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಬರೆದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ‌ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 2-5 ನಿಮಿಷ‌ ಕಾಲಾವಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರೋಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಟ್ಯಾಬ್: 'ಇದರಿಂದ ರೋಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ನೆಟ್​​ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಿದ್ದರೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯೋಗವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಇದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಆನ್​ಲೈನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್​ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಇ-ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: 'ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಇ-ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇ-ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇ-ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​​ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ರೋಗದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ದಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಪನ್ ನೋಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ: 'ಕೈಬರಹದ ಚೀಟಿಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಔಷಧ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ. ಕೇಸ್ ಪೇಪರ್ ಜತೆಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್​ನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಔಷಧ ಖಾಲಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಡೆಯಲು ರೋಗಿಗಳು ಅದೇ ಕೇಸ್ ಪೇಪ‌ರ್ ಹಿಡಿದು ಓಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚೀಟಿ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಔಷಧ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮನೋರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು, 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಮನೋರೋಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಚೀಟಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಪಿಡಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇ-ಫಾರ್ಮಸಿ‌ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೆಡಿಸನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಬರೆದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ದುಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಯ ಎಲ್ಲಾ ‌ಮಾಹಿತಿ ಯುಹೆಚ್​ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ' ಎಂದರು.

