ETV Bharat / state

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRI ದಾಖಲೆ: 2024ರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ, ಈ ವರ್ಷ 75 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ ಸರ್ಜರಿ!

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿರುವ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

hubballi-kmcri-hospital-is-setting-records-in-surgery
ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ETV Bharat And IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 31, 2025 at 12:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ - ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ) ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಜಟಿಲವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದೆ.

ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನ ನುರಿತ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 64,062 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 75,013 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, 2024ರಲ್ಲಿ 1,00,912 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ,, 2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​​ವರೆಗೆ 75,227 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15,382 ಮೇಜರ್ ಓಟಿ, 59,845 ಡೇ ಕೇರ್ ಓಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 75,227 ಓಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 252 ಓಟಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 3,791 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, 3,810 ಇಎನ್‌‌ಟಿ, 1,637 ಆರ್ಥೋ, 1,633 ಒಬಿಜಿ, 540 ಆಪ್ತಾಲಮಾಲೋಜಿ, 694 ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ, 9,553 ಯುರೋಲಾಜಿ, 459 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, 332 ಸುರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ, 779 ಪೀಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಹಾಗೂ 538 ಸುರ್ ಆಂಕೋ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

hubballi-kmcri-hospital-is-setting-records-in-surgery
ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ETV Bharat)

ಸರ್ಜರಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್​ನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಪಪರೆಂಟ್​​ವರೆಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಳೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೋಗಿಗಳೂ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ರೆಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಎನ್​ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಫಿ ಹಾಗೂ ಎನ್‌ಜಿ‌ಓ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಗಳು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ‌ಇದಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ರೋಗಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್, ನ್ಯೂರೋ , ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ: ಐಐಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1201ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಪಡೆದ ಪುತ್ರ

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ''ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ‌. ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2024ರಲ್ಲಿ 19 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಸಲ ಈಗಾಗಲೇ 16 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​​ವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೇಜರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು 15,382 ಮೈನರ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು 59,845 ಆಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 276 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ: ಡಾ. ಬೃಂದಾ ಸುಹಾಸ್ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ

"ಅತೀ ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವ ವೈದ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಜರಿಗಳು ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಇಎನ್​ಟಿ, ಆರ್ಥೋ, ಒಬಿಜಿ, ಆಪ್ತಾಮಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ, ಯೂರಾಲಜಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲು ಚಿಂತನೆ: ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

HUBBALLI KMCRI
SURGERY IN KMCRI
DHARWAD
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ
KMCRI HOSPITAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.