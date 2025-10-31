ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRI ದಾಖಲೆ: 2024ರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ, ಈ ವರ್ಷ 75 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ ಸರ್ಜರಿ!
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿರುವ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ) ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಜಟಿಲವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದೆ.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನ ನುರಿತ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 64,062 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 75,013 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, 2024ರಲ್ಲಿ 1,00,912 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ,, 2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ 75,227 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15,382 ಮೇಜರ್ ಓಟಿ, 59,845 ಡೇ ಕೇರ್ ಓಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 75,227 ಓಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 252 ಓಟಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 3,791 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, 3,810 ಇಎನ್ಟಿ, 1,637 ಆರ್ಥೋ, 1,633 ಒಬಿಜಿ, 540 ಆಪ್ತಾಲಮಾಲೋಜಿ, 694 ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ, 9,553 ಯುರೋಲಾಜಿ, 459 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, 332 ಸುರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ, 779 ಪೀಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಹಾಗೂ 538 ಸುರ್ ಆಂಕೋ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಜರಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಪಪರೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಳೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೋಗಿಗಳೂ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ರೆಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಎನ್ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಫಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ಜಿಓ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಗಳು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ರೋಗಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್, ನ್ಯೂರೋ , ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ''ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2024ರಲ್ಲಿ 19 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಸಲ ಈಗಾಗಲೇ 16 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೇಜರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು 15,382 ಮೈನರ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು 59,845 ಆಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 276 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅತೀ ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವ ವೈದ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಜರಿಗಳು ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಇಎನ್ಟಿ, ಆರ್ಥೋ, ಒಬಿಜಿ, ಆಪ್ತಾಮಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ, ಯೂರಾಲಜಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
