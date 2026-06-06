ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ: ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿಂತ ಪ್ರಭಾರಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು!

ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಡಾ‌. ಕೆ.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ.

KMCRI DIRECTOR
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 6, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ) ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲದೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಐದಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮೇ30ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಡಾ‌. ಕೆ.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಭಾರಿ‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ‌. ಕೆ.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ (ETV Bharat)

ಕೆಎಂಸಿಐಆರ್​​ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸದೇ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯಾಗಿ ಅರ್ಹರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಡಾ‌.ಕೆ.ಎಫ್ ಕಮ್ಮಾರ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. ಜುಲೈ 31ಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಡಾ. ವಸಂತ ಕಾಮತ್ ಅವರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಡಾ.ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಆಂಟರತಾನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಖಾಯಂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಆ ಬಳಿಕ ಇದುವರೆಗೂ ಖಾಯಂ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಖಾಯಂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಯುಕ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವರು ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡಾ‌. ಕೆ.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ ಅವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ನಂತರ ಬಂದ ಮೂವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ 18 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ, ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು 11 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಚ್ಚರಿ ಆಯ್ಕೆ?: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಡಾ. ಕೆ.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಭಾರಿ‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ‌. ಕೆ.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ‌ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಡಾ.‌ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿತನ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಖಾಯಂ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾರಿ‌ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕವಾಗುವವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ‌ಖಾಯಂ‌ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ‌. ನಾನೀಗ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 31 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೇಗಿರಲಿದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 10 ಜನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್​​ಗಳು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ‌. ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ 10 ಜನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ನೇಮಕವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಉಳಿದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜೇಷ್ಠತೆ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಮ್ಮಾರ ಮಾಹಿತಿ ‌ನೀಡಿದರು.

ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರೆ ಉತ್ತಮ: ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ, ಖಾಯಂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರೆ ಉತ್ತಮ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ನಾನು ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 31ಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

DHARWAD
KMCRI
KMCRI FULL TIME DIRECTOR
KMCRI DIRECTOR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.