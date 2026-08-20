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ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದರೆ ರೈತರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRI ವೈದ್ಯರ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ವರದಿ

ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದಿರುವುದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRI ವೈದ್ಯರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವರದಿ.

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ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 11:12 AM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಆಧುನಿಕ ‌ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೋಗಬಾಧೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಕತ್ತು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ವೈದ್ಯರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐನ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಘಟಕ(MRU), ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ರೈತರ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದ ಅಂಶ ಪತ್ತೆ: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ 13 ರೈತರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ರಕ್ತದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ ಹದಿನೈದು ದಿನದ ನಂತರ 8 ಮಂದಿ ರೈತರ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದ ಅಂಶಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಲಾಶಯ ಕೆಳಬಾಗದ ರೈತರು, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಗದಿತಿ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದರಲ್ಲದೇ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಜನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ರೈತರ ಮೇಲೆಯೂ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಇಂತಹದೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು, ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಂಡ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಎಂಆರ್​​ಯುನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರಾಮ ಕೌಲಗುಡ್ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ‌ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ‌ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ರೈತನ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸೇರಿ ನರದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದರು.

''ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ 13 ರೈತರನ್ನು ಸರ್ವೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 13 ಜನರಲ್ಲಿ 11 ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ 13 ಜನರ ಪೈಕಿ 8 ಮಂದಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದ ಅಂಶ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದಿಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ರೈತರ ದೇಹದೊಳಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸೇರಿದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಖಾಯಿಲೆಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದು, ರೈತರು ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ರೈತರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು:

  • ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್, ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಕ್ಯಾಪ್​ ಧರಿಸಬೇಕು.
  • ನೇರವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ‌ ಮುಟ್ಟಬಾರದು.
  • ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು.
  • ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ''ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ರೈತರು ಯಾಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ'' ಎಂದು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರಾಮ ಕೌಲಗುಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

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HUBBALLI KMCRI
DHARWAD
ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ
PESTICIDE EFFECT ON FARMERS

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