ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRI ಒಳಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ
ಆಸ್ಪತ್ರಾ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : February 11, 2026 at 7:29 PM IST
ವರದಿ: ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ) ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವರರ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳತನದಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ 30-40 ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಬಾಣಂತಿ ಮತ್ತು ಶಿಶುವನ್ನು ನೋಡಲು, ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಬರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಕೆಲ ಜನರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ನುಗ್ಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್?: ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸೃಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ರೋಗಿಗಳು ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಕರು ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಓಡಾಡಲು ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಸ್ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸೃಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆಯಾದವರಿಗೆ 3 ದಿನ ಹಾಗೂ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ ಆದವರಿಗೆ 7 ದಿನದ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಕರು ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಒಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮುದ್ರಿತ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೇಟ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು.
ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ?: ಮುದ್ರಿತ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಇರುವ ಪಾಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಡೆಯವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಹೊರ ಬರುವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಾಸ್ನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪಾಸ್ನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ಪಾಸ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ರೋಗಿಯ ಪ್ರತಿ ಚಲನವಲನಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಗು ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿ ಆರ್ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಐದಾರು ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಚಚ್ಚತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಒಳ ರೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತಿದಂತೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯ ಜತೆ ಓರ್ವ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾಸ್ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲು ಇದೇ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ".
"ಇಷ್ಟು ದಿನ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ರೋಗಿ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಿರುವ ಕಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ಪಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ ವೈ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
"ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಸಾಧ್ಯ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಅವರದ್ದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿವಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ 30-40 ಹೆರಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 900-1000 ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ".
"ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ ಆದರೆ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಾಮರ್ಲ್ ಹೆರಿಗೆ ಆದವರು 3 ದಿನ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಆದವರು 7 ದಿನ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ರೋಗಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಪಾಸ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಒಳಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ರೋಗಿಯ ಸಂಬಂಧಿ ಫಕೀರೇಶ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ , "ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
