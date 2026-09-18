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ಒಂದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಡಮುರಿ - ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತೋಳನಕೆರೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಎರಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Hubballi: Installation of Edamuri and Balamuri Ganesha idols in a single pavilion
ಎಡಮುರಿ ಹಾಗೂ ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 8:54 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಗರದ ತೋಳನಕೆರೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳು ಒಂದೇ ಪೆಂಡಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ವಿಶ್ವಂಬರ ವಿನಾಯಕ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ವಿಜಯ ಗಣಪತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ತೋಳನಕೆರೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ವಿಶ್ವಂಬರ ಸಮಿತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ, ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 60 ಮೀಟರ್‌ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಣೇಶ ಪೆಂಡಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಈ ಭಾಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಎರಡು ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮನವೊಲಿಸಿ ಒಂದೇ ಪೆಂಡಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದು ಭಕ್ತರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಒಂದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾದ ಅಪರೂಪದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಒಂದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಆಕರ್ಷಮವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಎಡಮುರಿ ಗಣೇಶನಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು‌ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎರಡು ಮೂರ್ತಿಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಂಬರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘು ಯಲ್ಲಕ್ಕನವರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ‌ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ಎರಡೂ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸಮ್ಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಈಗ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಡಮುರಿ ಹಾಗೂ ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರಘು ತಿಳಿಸಿದರು.

Hubballi: Installation of Edamuri and Balamuri Ganesha idols in a single pavilion
ಎಡಮುರಿ ಹಾಗೂ ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು (ETV Bharat)

ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶ ವಿಶ್ವಂಬರ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದು, 16 ಬಾಹುಗಳಿವೆ. 14 ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತರಹೇವಾರಿ ಆಯುಧಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಇರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮ, ಹವನ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್‌ ಭಟ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಗಣೇಶ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯು ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಗೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಘು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಂಡಳಿ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರು ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ ಹಂಪಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ 16 ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನ 10 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮ ಹವನಗಳು‌ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೆ ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು‌ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

Hubballi: Installation of Edamuri and Balamuri Ganesha idols in a single pavilion
ಗಣಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ದಂಪತಿ ಕೇಶಪ್ಪ ಚೌಹಾಣ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾದರಿ ನೋಡಲು ಅಂದವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಕ್ತರಾದ ವಿಮಲಾ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದದ್ದು, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 16 ಬಾಹುಗಳ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Hubballi: Installation of Edamuri and Balamuri Ganesha idols in a single pavilion
ಗಣಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

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EDAMURI GANESHA IDOL
BALAMURI GANESHA IDOLS
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ
DHARWAD
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