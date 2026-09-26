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ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಜಂಟ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ರಶ್ಮಿ ಮಾನಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ರಶ್ಮಿ ಮಾನಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಜಂಟ್ ಕಿರೀಟ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DR RASHMI MANI
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ರಶ್ಮಿ ಮಾನಿಗೆ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಜಂಟ್ ಕಿರೀಟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2026 at 10:10 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವೈದ್ಯೆಯೊಬ್ಬರು ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಜಂಟ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ‌ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನ ಕಿಂಗ್ ಮೆಡೋಸ್ ಲಕ್ಷುರಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಜಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 27 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಹಲವು ಹಂತಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದ ಡಾ.ರಶ್ಮಿ ಮಾನಿ ಅವರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿ ಅವರು ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ರಶ್ಮಿ ಮಾನಿಗೆ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಜಂಟ್ ಕಿರೀಟ (ETV Bharat)

ರಶ್ಮಿ ಮಾನಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು, MBBS, MS, DNB, FMAS, FIAGES ಹಾಗೂ MCh ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರೀಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉನ್ನತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಇದೀಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

Dr Rashmi Mani
ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಜಂಟ್ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಡಾ. ರಶ್ಮಿ ಮಾನಿ (ETV Bharat)

ಈ‌ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಾ.ರಶ್ಮಿ ಮಾನಿ, ಆನ್​​ಲೈನ್ ಆಡೀಷನ್​​​ನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆ.8ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿದ್ಧೇನೆ. ದೆಹಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರೋಫೆಸರ್, ಸಿಇಒಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಇಂಟರ್​​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Dr Rashmi Mani
ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಜಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ETV Bharat)

ನಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಧನೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿ ಮಾನಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟರು.

Dr Rashmi Mani
ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಜಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ETV Bharat)

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TAGGED:

MRS INDIA NATIONAL COMPETITION
ವೈದ್ಯೆ ರಶ್ಮಿ ಮಾನಿ
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ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಜಂಟ್
DR RASHMI MANI

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