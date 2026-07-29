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90 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ದೇಶದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ‌ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 29, 2026 at 7:59 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಮುದಾಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜಯಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ದೇಶದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ‌ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ 2026ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಡಾ.ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.

ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ (ETV Bharat)

ಜಯಪ್ರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2007 ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುಡ್ಡಗಾಡು, ಕೊಳಗೇರಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಮುದಾಯ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಮತ್ತು ಕುರುಡುತನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಾ. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ತಾಲೂಕುಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣಿನ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 11 ಗ್ರಾಮೀಣ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ದೃಷ್ಟಿ ತೀಕ್ಷಣತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವಕ್ರೀಭವ ಸ್ಲಿಟ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಫಂಡಸ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಣೆ, ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ದೃಷ್ಟಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Community Service Award
ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ (ETV Bharat)

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ 12.4 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ, 90 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಯಪ್ರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಆಪ್ತಾಲ್ಮಿಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು 18 ರಿಂದ 22 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಾ. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಐಎಂಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಜ್ಜನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 90 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ‌ ಸರ್ವಿಸ್​​ಗಾಗಿ ಡಾ. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ, ಲೆನ್ಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್ ಅವಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಡೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ವೆಂಟಕರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (IMA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ವೈದ್ಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 90 ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 12 ಲಕ್ಷ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ - ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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DOCTOR GOT COMMUNITY SERVICE AWARD
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DR VENKATARAM KATTI
ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ
COMMUNITY SERVICE AWARD

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