ಮಾನವ, ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾದ ಮಾಂಜಾ ದಾರ: ಬಳಕೆ ವಿರುದ್ದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸರು
ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಮಾರಾಟದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತರೆ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ - ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ
Published : October 9, 2026 at 5:11 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಿಷೇಧಿತ ಮಾಂಜಾ ದಾರವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಮನೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಮಾಂಜಾ ದಾರವೊಂದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಗಾಳಿಪಟದ ದಾರವೇ ಮನುಷ್ಯರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಮೂಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಬಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಾಂಜಾ ದಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಮಾಂಜಾ ದಾರವು ನಿಷೇಧದ ನಡುವೆಯೂ ಹಲವೆಡೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೀವಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ: ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲಮಡಗಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ 48 ವರ್ಷದ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನಿಷೇಧಿತ ಚೀನಿ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಸಿಲುಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಂಧಿನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ 19 ವರ್ಷದ ಧ್ರುವ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಸಿಲುಕಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತರಗಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರು ವರ್ಷದ ವರ್ಧನ್ ಬ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಜಾ ದಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಲಘಟ್ಟಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ 29 ವರ್ಷದ ಕಿರಣ್ ದಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತೊರವಿಹಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ 18 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಕಾಲಿಗೆ ಮಾಂಜಾ ಸಿಲುಕಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಅ.1ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಂಕಾಪುರ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ದಾರ ಸಿಲುಕಿ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞ ಪವನ್ ಮಿಸ್ಕಿನ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಅಥವಾ ಚೀನಾ ದಾರ ಮಾರಾಟವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ದಾರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ದಾರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೆಕ್ಕೆ, ಕತ್ತು ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ದಾರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಮರ, ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಈ ದಾರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಹಾನಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಪಟದಿಂದ ಕಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು, ಆ ದಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಿಗೂ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಷೇಧಿತ ದಾರದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪವನ್ ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾಂಜಾ ದಾರದಿಂದ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯ ಮನಗಂಡ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ, ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ 112ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ, ''ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಮಾರಾಟ, ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತರೆ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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