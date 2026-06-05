ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿ: ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ!
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೋಗಲು ಮೂಗು ಮುರಿಯುವಂತಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 5, 2026 at 12:18 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಹಸಿರುಮಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದೂ ಕೂಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ನಳನಳಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಹಾಳುಕೊಂಪೆಯಾಗಿವೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 722 ಉದ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಾಗಿ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿಯಮದಂತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಜಾಗ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೇಔಟ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜನವಸತಿ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಹಾಕಿದ ಬೇಲಿಗಳು ಕಿತ್ತುಹೋಗಿವೆ.
ಕೆಲವೆಡೆ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಗ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. 722ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 118 ಉದ್ಯಾನಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳೂ ಇವೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 156 ಉದ್ಯಾನಗಳು ಭಾಗಶಃ
ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಲೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 256 ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಶೇ. 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಕೆಲ ಉದ್ಯಾನಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುವುದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮುರುಕಲು ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸದ್ಯ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇದ್ದು, ಶಾಲೆಗಳು ರಜಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ರಜಾ ದಿನ ಕಳೆಯಲು ಗಾರ್ಡನ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಉದ್ಯಾನ ವನಗಳಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಜೋಕಾಲಿ, ಜಾರು ಬಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೆಟ್ಟಿಗಳಿಲ್ಲ.
ಅದರಲ್ಲೂ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಾದ ಇಂದಿರಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಹಾಗೂ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಡಿ ಕೊಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಸದ ತಿಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಾನಗಳಾದ ಕೆ ಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಆಝಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಏನು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತ ಚಿಣ್ಣರ ರೈಲು: ನಗರದ ಇಂದಿರಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ರೈಲು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ದಿನವೇ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹಳಿ ಏರಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೂಲೆ ಸೇರಿದೆ. ರೈಲಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸೀಟುಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ರೈಲಿನ ಒಳಗಿನ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಹೊರ ಬಂದು, ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣುತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿವೆ.
ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮರಿಚೀಕೆ: ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಾನಗಳಾದ ಇಂದಿರಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್, ತೋಳನಕೆರೆ, ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಓರ್ವನಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವೊಂದು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ರಾಶಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪಟಳ: ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನಗಳು ದನಕರು, ಬೀದಿನಾಯಿ, ಹಂದಿಗಳ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರುನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಬೆರಳಣೆಕೆಯಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತೋಳನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವಿದೆ.
ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲನಿ, ಶಿರೂರ ಪಾರ್ಕ್, ಕೇಶ್ವಾಪುರದ ಕೆಲವು ಗಾರ್ಡನ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಸಿರುಮಯವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮನಸು ಬರುವಂತಿವೆ. ಆದರೆ, ಉಳಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟು: ಸ್ಥಳಿಯರಾದ ಹುಸೇನಬಾಷಾ ತೇರವಾಳ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ತಿಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ. ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಿನವೇ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ರೀತಿ ತೋಳನಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ. ನೀರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿವೆ. ತೋಳನಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರಿ ಜಲಕಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ನಾಮದೇವ ಬಿಳಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ: ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಾದ ತಸ್ಮಿಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕಸದ ಗುಂಡಿಯಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಈಜುಕೊಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ: ಬಾಲಕ ತನುಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾರುಬಂಡಿ, ಸೀಸರ್, ಜೋಕಾಲಿ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕರಣ ಇಡಬೇಕು. ಮಳೆಯಾಗಿ ಜಾರುಬಂಡಿ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟವಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಜುಕೊಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ದಯಮಾಡಿ ಕುಡಿವ ನೀರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಟವಾಡಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಪ್ರವಾಸಿಗ ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆಟವಾಡಲು ಬಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ ಎಂದರು.
ಬಾಲಕಿ ಆದಿಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾರುಬಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಜಾಗವಿದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಜೋಕಾಲಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಪಟು ರೋಹಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ನಾನು ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಉಪಕರಣಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ರುದ್ರೇಶ್ ಘಾಳಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವಳಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್, ತೋಳನಕೆರೆ, ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ, ಸಾಧನ ಕೆರೆ, ಕೆಸಿ ಪಾರ್ಕ್, ಆಝಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಬಳಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೋಳನ ಕೆರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 2000 ಜನ, ಎಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ 500 ಜನ, ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆಗೆ 500-600 ಜನ, ಕೆಸಿಪಾರ್ಕ್ಗೆ 1000 ಜನ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 200 ಗಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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