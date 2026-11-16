ಕೆರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ: 78.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 'ಜಲದೋಸ್ತ್' ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿ
ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ: ವಿಮಾನಯಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಏರ್ಬೋಟ್, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಕಳೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 4:46 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದ ಕೆರೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಲಕಳೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕೆರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 78.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 'ಜಲದೋಸ್ತ್' ಹೆಸರಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಲಕಳೆ ತೆರವು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಅವಳಿ ನಗರದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಕಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸ ಹಾಗೂ ಕಳೆ ತೆರವಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ, ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಜಲಕಳೆ ತೆರವಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಳೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಲಕಳೆ ಬೆಳೆದು ಕೆರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯೇ ಸ್ವಂತ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 78.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ವೈಮಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಯಂತ್ರ: 'ಜಲದೋಸ್ತ್' ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್-ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ (ಎನ್ಎಎಲ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಏರ್ಬೋಟ್, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಕಳೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಕೆಲಗೇರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತೋಳನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಕಳೆ ಹಾಗೂ ತೇಲುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಈ ಯಂತ್ರದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ಜಲಕಳೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ, ಕಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದಡಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಶ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟೇನರ್ಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ.
ಪಾಂಟೂನ್ ಮಾದರಿಯ ತಳಭಾಗ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಯಂತ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಟೇನರ್ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಲಾರಿ, ಟಿಪ್ಪರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು.
ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ವರೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಯಂತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
44 ಕೆರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಯಂತ್ರ ಬಳಕೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು 44 ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಕಳೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಕೆ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಜಲಕಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಬ್ಬ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಳಿಕ ಹೂವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನೂ ಪಾಲಿಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯೇ ಯಂತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ್, "ಸುಮಾರು 78 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಜಲಕಳೆ ತೆರವು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 44 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಕಳೆ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಧಾರವಾಡದ ಕೆಲಗೇರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಂತ್ರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತೋಳನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಸ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಭರಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಯಂತ್ರದಿಂದಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 78.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ 'ಜಲದೋಸ್ತ್' ಯಂತ್ರ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಕಳೆ ಹಾಗೂ ತೇಲುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರದ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ನಗರದ 44 ಕೆರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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