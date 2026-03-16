ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ₹1,603.26 ಕೋಟಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ: ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆಗೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,603.26 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : March 16, 2026 at 7:03 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,603.26 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಂಡಿಸಿತು. ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ನಿಧಿ 120 ಕೋಟಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ(ಜಿಐಎಸ್)ಗೆ 23.50 ಕೋಟಿ, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 11 ಕೋಟಿ, ನಗರ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪುತ್ಥಳಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು 5 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೀಸಲಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 186 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 333 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾ ಪೌರರಿಗೆ, ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಉಪಮಹಾಪೌರರಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 5.42 ಕೋಟಿ ನಿಗಧಿ, ಧಾರವಾಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50 ಲಕ್ಷ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆ, ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಅಪೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಂಟಮುರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ಕ್ರೂಡೀಕರಣ, ವಾರ್ಡ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೋಶ ರಚನೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹಾಗೂ ಸದೃಢ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಡೆಯ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾಡ್೯ 1 ಪಿಂಕ್ ಇ ಆಟೋ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಳಿನಗರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರ 28.75 ಕೋಟಿ ರೂ ಅನುದಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸ್ವಂತ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಬೃಹರ್ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ 82 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಕೊಡುವ ವಿನೂತಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಣ್ಣಿಮ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ 25 ಸಾವಿರ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಉನ್ನತ್ತೀಕರಣಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಅಪೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಂಟಮುರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರ್ವರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಸಹಾಯದಧನ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಯಲಿಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಒಳ್ಳೆಯ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡುವ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನಾಮಕಾವಸ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಉದ್ರಿ ಬಜೆಟ್ 1,603 ಕೊಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಾವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. 2 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರುವಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. 600 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಬೋಗಸ್ ಬಜೆಟ್" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
1,603.26 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಜೆಟ್ ವಿಶೇಷ: ಇಂದು ಮಂಡನೆಯಾದ ಬಜೆಟ್ಗೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಾಂಕ 16 ಹಾಗೂ 3ನೇ ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು, 2026ನೇ ಇಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
