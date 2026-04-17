ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಡ, PNG ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ: 5 ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಹು-ಧಾ ಪಾಲಿಕೆ‌

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಆಧಾರಿತ ಮಾನವ ಮೃತದೇಹ ದಹನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಪಿಎನ್​​ಜಿ ಮಾನವ ಮೃತದೇಹ ದಹನ ಘಟಕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 17, 2026 at 3:12 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆನಂದ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಎನ್​ಪಿಜಿ (ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್) ಆಧಾರಿತ ಮಾನವ ಮೃತದೇಹ ದಹನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 5 ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಆಧಾರಿತ ದಹನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ದಹನ ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಿಎನ್​ಜಿ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾನವ ದಹನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಹಸಿರು ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪಿಎನ್​ಜಿ ಘಟಗಳಿಂದ ಅನುಕೂಲವೇನು?: ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾನವ ದೇಹಗಳ ದಹನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪಿಎನ್​ಜಿ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ ತಪ್ಪಿಸಿ ಪರಿಸರವನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅನೇಕ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿವೆ. ಪಿಎನ್‌ಜಿ ದಹನದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದಹನ ಕೊಠಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ದೇಹ ಸುಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಚಿಮಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದಹನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಹೆಚ್‌ಡಿಎಂಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾನವ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಆಧಾರಿತ ದಹನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನಂದ್ ನಗರ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಗುಲಗುಂಜಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾನವ ದಹನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ)ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋಕುಲ, ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರ, ಬಿಡನಾಳ‌ ಸ್ಮಶಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಕಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪಿಎನ್​ಜಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ‌. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದರಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಹನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೃತರ ಬಂಧುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಎತ್ತರದ ಚಿಮಣಿ‌ ಮೂಲಕ ಸುಟ್ಟವಾಸನೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಈ ದಹನ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಪ್ರತಿ ಮಾನವ ದಹನಕ್ಕೆ 1,500-2000 ರೂ. ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ದಹನಕ್ಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹ ದಹನ ಮಾಡಲು ಮರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 4,000ರಿಂದ 5,000 ರೂ. ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಎನ್‌ಜಿ, ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹರಡದೆ ಮಾನವ ದೇಹ ದಹನಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಅಭಾವದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿದ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮ; ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲೂ ಪರದಾಟ!

