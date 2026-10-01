ಮನೆ ಮನೆ ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ: ಇದರಿಂದ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೇನು ಲಾಭ?
ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಧಾರಿತ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ್.
Published : October 1, 2026 at 7:58 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅವಳಿನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಹಾಗೂ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಗರ ಅಡಳಿತವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಿಐಎಸ್ (ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಆಧಾರಿತ ಮನೆ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಬಳಕೆ, ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಮಹಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಿಐಎಸ್ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕೇಳಲಾದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು, ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ನಗರ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, "ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಜಿಐಎಸ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 82 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಿಐಎಸ್ ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಸಂಬಂಧಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಗರದ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. 250 ಕಿ.ಮೀ. 360 ಡಿಗ್ರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 3 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯೋಜನಾ ಬದ್ದವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ: ಈ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಉದ್ದೇಶ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧುನಿಕ ನಗರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನವಾಗಲಿದೆ. ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ, ಸರ್ವೇ ಆದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ. ಕಂಬ, ಉದ್ಯಾನ, ಸ್ಮಶಾನ, ಕೊಳೆಗೇರಿ, ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟಿವೆ? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ಒಳಚರಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಜಿಐಎಸ್ ಮತ್ತು 3ಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಜನರೇಷನ್, ಲಿಡಾರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ, 2D & 3D ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಜನರೇಷನ್, ಬಹುಪಯೋಗಿ ಗೃಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ವೆಬ್ & ಮೊಬೈಲ್ ಜಿಐಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಯೋಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸರ್ವೇ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್: "ಈ 3ಡಿ ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೇಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 24 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಜೆನಿಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ದುಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ವಾರಣಾಸಿಯ 3ಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಂಬೆ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇದೇ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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