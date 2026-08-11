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ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ಹು-ಧಾ ಮೇಯರ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮೆಯರ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬೆಜವಾಡ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ವೆಬ್​​ಸೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ಹು-ಧಾ ಮೇಯರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 6:01 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಎಸ್​​ಎಸ್​​ಎಲ್​​ಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ನೂತನ ಮೇಯರ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬೆಜವಾಡ ಅವರು‌ ಅವಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು 100 ದಿನಗಳ ಕನಸು ಎಂಬ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಳಿ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು, ಎಲ್‌ಇಡಿ ವಿದ್ಯುತ್​ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ, ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಲಾಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನಿರಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಒಳ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮೇಯರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಭೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭೇಟಿ, ಲಭ್ಯ-ಅಲಭ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೇಯರ್​ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ, ಫೋನ್​ಇನ್, ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕ, ಜನರ ದೂರು ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಆಲಿಸುವುದು, ಮೇಯರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯ ಮಾಹಿತಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಆಲಿಸಲು ವೆಬ್​​ಸೈಟ್ (ETV Bharat)

"ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮೇಯರ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬೆಜವಾಡ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಮರ್ಪಕ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಇವೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ‌ ನೂರು ದಿನಗಳ ಕನಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿ, ನಾಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್​​ಸೈಟ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವೆಬ್​​ಸೈಟ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಭಜಂತ್ರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಮೇಯರ್ ಅವರು ಅವಳಿ ನಗರವನ್ನು ಮಾದರಿ ನಗರವನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ದಿನಗಳ ಕನಸು ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ https://durgammasbijawad.in/ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲೇ ದೂರು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

website to respond public issues
ವೆಬ್​​ಸೈಟ್ (ETV Bharat)

"ಮೇಯರ್ ಅವರು ಕನಸು ಹಾಗೂ ಗುರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೆಬ್​​ಸೈಟಿನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ, ವಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆದು, ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ದೂರು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೇಯರ್ ಸ್ವತಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ‌ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

DHARWAD
ಮೇಯರ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬೆಜವಾಡ
HUBBALLI DHARWAD MAYOR
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WEBSITE TO REDRESS PUBLIC ISSUES

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