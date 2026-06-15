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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಎಚ್ಚರ: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕಸ ಎಸೆದರೆ, ಕಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಬೀಳಲಿದೆ!

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ 114 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೆಚ್​.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವರದಿ.

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ಕಸ ಎಸೆಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ ಕ್ರಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 8:32 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅವಳಿನಗರಗಳಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಸ ಹಾಕುವವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಯಾರು ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಸವನ್ನು ಸುರಿಯುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಧಾರವಾಡದ ನಾಲ್ಕು ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆ ಎದುರು ಕಸ ಸುರಿದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಂದ 16 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡವನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂತವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಸುರಿದು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳಿ (ETV Bharat)

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ? ಕಸ ಎಸೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಿದವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತವರು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಕಾಗದ, ಬಿಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ‌ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಸ ಎಸೆದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವಳಿನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಕಸವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಸಿ ಕಸ ಹಾಗೂ ಒಣಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ‌ಕೆಲವರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡದ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆದರೆ ದಂಡ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಕಸವನ್ನು ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸುರಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

hubballi-dharwad-corporation-strict-action-against-throwing-garbage
ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಎರಡು ಸಲ ದಂಡ, ಮೂರನೇ ಸಲ ವಾಹನ ಸೀಜ್: ಹಸಿ‌ ಕಸ ಹಾಗೂ ಒಣ ಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕ್ರರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಚ್ಚಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಸುಗಲ್ ರೋಡ್, ಗದಗ ರೋಡ್, ಕಾರವಾರ್ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಕೆಲಗೇರಿ ರೋಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆಟೋ‌ ಟಿಪ್ಪರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದರೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5000 ರೂ. ದಂಡ‌ ಎರಡನೇ ಸಲ 10,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮ-2026 ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ-2016ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಸಿ (ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ) ಹಾಗೂ ಒಣ ಕಸ (ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಾಗದ, ಲೋಹ ಇತ್ಯಾದಿ) ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2026ರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ (ಡೈಪರ್, ಪ್ಯಾಡ್, ನಿರೋಧಗಳು) ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ (ಗಾಜು, ಬಲ್ಬ್, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಔಷಧಿ ಬಾಟಲ್, ಬಣ್ಣದ ಡಬ್ಬ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಡಬ್ಬ, ಬಳಸಿದ ಸೂಜಿ, ಸಿರೀಂಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಈಗಾಗಲೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 13,000 ರೂ. ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ 114 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ‌ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್​​ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​​ಗಳು, ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್​​ಗಳು, ಸೂಪರ್​​ವೈಸರ್​​ಗಳು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಸರ್​​ಗಳು ವಾರ್ಡ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಸ ಎಸೆಯುವವರು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್; ನೋಂದಣಿಗೆ ಇಂದೇ ಕಡೆಯ ದಿನ

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