ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನ ಸಾಧನೆ: ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಕುಸ್ತಿಪಟು!

ಡಿ. 17 ರಂದು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ವಿಕ್ರಂ ಎಂಬ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ವಿಕ್ರಂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 23, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ್ರಂ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ ಎಂಬ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 61 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದು ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.

ಮಿಷನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ‌ಈ ಪೈಕಿ ವಿಕ್ರಂ ತನ್ನ ಮೂರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ‌ 19 ವಯೋಮಾನದ 61 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗೆ ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಕ್ರಂ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ವಿಕ್ರಂ ಉಣಕಲ್‌ನ ವಾಯುಪುತ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮಿಷನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅ.23ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 61 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ವಿಕ್ರಂ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿ. 17 ರಂದು ಥಾಯ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಕ್ರಂ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನ 61 ಕೆಜಿ ‌ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ವಿಕ್ರಂ, ಉಣಕಲ್​ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಇಡಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಕುಟುಂಬ: ಇವರದ್ದು ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಅಜ್ಜ, ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಪೀಳಿಗೆಯಾದ ವಿಕ್ರಂ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಕ್ರಂ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಶೋಕ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕ್ರಂ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್​ ಆಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮನದಾಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಪುತ್ರನ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ, ಮಗನ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಗರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ. ವಿಕ್ರಂಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಸಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಿದೆವು. ‌ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಡದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾನೋ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಓದಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ.‌‌ ಮುಂದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಆಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರಲಿ ಎಂದು ವಿಕ್ರಂ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಹಾರೈಸಿದರು.

