ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜಾಂಶವೇನು ಗೊತ್ತಾ...?
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿಯೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : January 3, 2026 at 5:05 PM IST
ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಿತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಚಾರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವೂ ಮೀಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಂತರ ಎರಡೂ ನಗರಗಳ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 1962ರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಅದರಂತೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ನಗರಗಳಿಗೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದವು. 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್, ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಧಾರವಾಡ ಜನತೆಯ ಬಹುದಿನಗಳ ಹೋರಾಟ : ಆರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ್ದವು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಿಂತ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೇಯರ್– ಕಮಿಷನರ್ ವಾರದ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಲಲಿತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗುವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದೆ.
ಅನುಕೂಲವೂ ಇದೆ, ಅನಾನುಕೂಲವೂ ಇದೆ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೆಲವರದ್ದಾಗಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೇಯರ್ – ಉಪಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೀಗಾಗಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳು ಆಯಾ ನಗರಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಗಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ–ಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜು ₹110 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲು ಧಾರವಾಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಎರಡು ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುದಾನ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅನುದಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಧಾರವಾಡವು ಕೂಡ ಅನುದಾನ ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಗೋಕುಲ, ತಾರಿಹಾಳ, ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರವಾಡ–ಕಿತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಶಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾಲು ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿ : ಈಗ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮುಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಬಹುದು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್, ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೇನು ಲಾಭವಿಲ್ಲ.
ಅಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು ಸದಸ್ಯರ ಕಸರತ್ತು: ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಅಸ್ತು ಅಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು ಅಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಐದು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಐದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಿಂದಲೂ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.
'ಸರ್ಕಾರದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಅನುದಾನ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿನಾಕಾರಣ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ, ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರವಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಠರಾವು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೋ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ್ರೆ ಎರಡು ನಗರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಲಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಎರಡು ನಗರಗಳಿಗೆ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿ ಮೇಯರ್ ಆಗುವುದಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
